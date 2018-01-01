Хацкевич: На дистанции чемпионата, Шахтер был более надежным и стабильным

Белорусский специалист высказался о результатах УПЛ.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич высказался о матче 30-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого Шахтера (1:1), а также прокомментировал итоги украинского первенства.

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“Хочу поздравить Шахтер с чемпионством и победой в Кубке Украины. На дистанции чемпионата они были более сконцентрированы, более надежными и стабильными. В этом сезоне мы задействовали 31 футболиста. Для команды, которая за что-то борется, нужна стабильность состава.

У наших ведущих футболистов были очень серьезные травмы. Мы пытались заменить этих игроков. Мы имеем достаточно перспективную команду, но чтобы двигаться дальше нужно усиление“, - сказал Хацкевич.

Напомним, ранее Хацкевич рассказал о планах Динамо на летнее трансферное окно.