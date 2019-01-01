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Бойко отшлепал бразильца Шахтера прямо во время матча

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Голкипер Динамо решил своеобразно поторопить Тете.
Денис Бойко
Денис Бойко
Getty Images

Вратарь киевского Динамо Денис Бойко, во время матча против донецкого Шахтера, который завершился ничьей (1:1), решил своеобразно поторопить вингера “горняков“ Тете, когда тот разлегся в штрафной площади “бело-синих“.

Бойко захотел поднять 19-летнего футболиста, но перед этим нанес несколько сильных ударов по мягкому месту Тете. Молодой вингер сразу же встал и продолжил игру.

Напомним, ранее Хацкевич рассказал о планах Динамо на летнее трансферное окно.

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Теги: Шахтер, Динамо, Тете, Денис Бойко, УПЛ, Украина, футбол
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