Бойко отшлепал бразильца Шахтера прямо во время матча

Голкипер Динамо решил своеобразно поторопить Тете.

Вратарь киевского Динамо Денис Бойко, во время матча против донецкого Шахтера, который завершился ничьей (1:1), решил своеобразно поторопить вингера “горняков“ Тете, когда тот разлегся в штрафной площади “бело-синих“.

Бойко захотел поднять 19-летнего футболиста, но перед этим нанес несколько сильных ударов по мягкому месту Тете. Молодой вингер сразу же встал и продолжил игру.

Напомним, ранее Хацкевич рассказал о планах Динамо на летнее трансферное окно.