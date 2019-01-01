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Хацкевич - о трансферах: Хачериди пусть играет в другом месте

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Наставник Динамо высказался о работе селекции клуба.
Александр Хацкевич
Александр Хацкевич
ФК Динамо

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич, после матча 30-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого Шахтера (1:1), рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно.

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“Я не буду говорить, на какие позиции нужно усиление, но уже есть имена игроков, которые нас интересуют. Селекционный отдел нашего клуба работает над этим. Будет ли кто-то уходить летом? Будем решать летом, есть игроки, которые уйдут в аренду, но по каждому игроку будем решать летом.

Хачериди? Женя пусть продолжает свою карьеру в другом месте", - заявил Хацкевич.

Напомним, ранее показали фото новой формы киевского Динамо.

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Теги: Динамо, Александр Хацкевич, футбол, УПЛ, Украина
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