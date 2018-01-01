Центральный матч 30-го тура чемпионата завершился вничью.

Донецкий Шахтер и киевское Динамо в центральном матче 30-го тура чемпионата Украины сыграли в Харькове вничью 1:1.

Матч проходил в невысоком темпе и долгое время без опасных моментов. Счет был открыт в концовке первого тайма, когда Фернандо сфолил в собственной штрафной против Цыганкова, а сам пострадавший реализовал пенальти.

Впрочем, концовка тайма подпортила настроение киевлян - Шабанов получил очень быстро две желтые карточки и покинул поле.

Получив численное преимущество, "горняки" активно начал второй тайм и быстро отыгрался - Тете реализовал выход один на один.

Казалось, Шахтер пойдет дожимать гостей, но Хочолава за игру рукой получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Составы выровнялись, как и игра.

До конца матча счет так и не изменился, хотя обе команды имел отличные шансы. У Динамо Цыганков с пределов штрафной не попал в дальний угол, а Шахтера два отличных момента имел Тете, который сперва с линии вратарской поразил штангу, а перед самым свистком пробил рядом с воротами.

Шахтер — Динамо 1:1

Голы: Тете, 50 — Цыганков, 37

Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Алан Патрик (Коваленко, 75), Маркос Антонио — Тете, Соломон (Ордец, 66), Фернандо (Дентиньо, 46) — Кайоде.

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Сидклей — Шепелев, Сидорчук — Цыганков, Андриевский, Де Пена — Беседин (Шапаренко, 65).

Предупреждения: Хочолава, Патрик, Фернандо, Тете, Дентиньо — Цыганков, Шепелев, Шабанов, Андриевский, Шапаренко, Сидклей

На 45-й минуте был удален Артем Шабанов (Динамо) (повторное предупреждение).

На 63-й минуте был удален Давид Хочолава (Шахтер) (повторное предупреждение).