Мораес забыл про свои "сломанные" ребра, когда делал селфи с фанатами

Нападающий "горняков" продемонстрировал свое физическое состояние.

Форвард сборной Украины и донецкого Шахтера Жуниор Мораес ранее получил повреждение, из-за которого пропускает матч 30-го тура украинской Премьер-лиги с киевским Динамо.

Украинец бразильского происхождения остался наблюдать за матчем с трибун, поскольку сломал два ребра.

В одном из эпизодов, камера зафиксировала, как Мораес забыл про свою травму и нагнулся, чтобы сделать селфи с болельщиками “горняков“.

Сообщалось, что Мораес может пропустить около двух месяцев из-за повреждения. В том числе, форвард рискует не сыграть в отборочных матчах сборной Украины на Евро-2020.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн трансляция поединка Шахтер - Динамо.

После матча произойдет церемония награждения “горняков“ медалями чемпионата Украины. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция этого события.