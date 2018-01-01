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Мораес забыл про свои "сломанные" ребра, когда делал селфи с фанатами

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Нападающий "горняков" продемонстрировал свое физическое состояние.
Жуниор Мораес
Жуниор Мораес
ФК Шахтер Донецк

Форвард сборной Украины и донецкого Шахтера Жуниор Мораес ранее получил повреждение, из-за которого пропускает матч 30-го тура украинской Премьер-лиги с киевским Динамо. 

Украинец бразильского происхождения остался наблюдать за матчем с трибун, поскольку сломал два ребра.

В одном из эпизодов, камера зафиксировала, как Мораес забыл про свою травму и нагнулся, чтобы сделать селфи с болельщиками “горняков“. 

Сообщалось, что Мораес может пропустить около двух месяцев из-за повреждения. В том числе, форвард рискует не сыграть в отборочных матчах сборной Украины на Евро-2020.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн трансляция поединка Шахтер - Динамо.  

После матча произойдет церемония награждения “горняков“ медалями чемпионата Украины. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция этого события.

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Теги: Шахтер, Динамо, УПЛ, футбол, Жуниор Мораес
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