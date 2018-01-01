Мораес забыл про свои "сломанные" ребра, когда делал селфи с фанатами
Форвард сборной Украины и донецкого Шахтера Жуниор Мораес ранее получил повреждение, из-за которого пропускает матч 30-го тура украинской Премьер-лиги с киевским Динамо.
Украинец бразильского происхождения остался наблюдать за матчем с трибун, поскольку сломал два ребра.
В одном из эпизодов, камера зафиксировала, как Мораес забыл про свою травму и нагнулся, чтобы сделать селфи с болельщиками “горняков“.
Сообщалось, что Мораес может пропустить около двух месяцев из-за повреждения. В том числе, форвард рискует не сыграть в отборочных матчах сборной Украины на Евро-2020.
На нашем сайте доступна текстовая онлайн трансляция поединка Шахтер - Динамо.
После матча произойдет церемония награждения “горняков“ медалями чемпионата Украины. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция этого события.
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