Наставник Зари подвел итоги сезона 2018/19.

Главный тренер луганской Зари высказался о выступлениях своей команды в этом сезоне. Украинский специалист считает, что этот год стал самым худшим в его тренерской карьере. Об этом сообщает пресс-служба луганской Зари.

“Что комментировать, когда мы сыграли вничью, 0:0? Заря имела намного больше моментов, но не использовала их. Не нашлось того лидера, не нашлось того исполнителя в моментах, когда нужно отдать последний пас или попасть в ворота.



Для меня это самый худший сезон в тренерской карьере. Даже в том сезоне, когда мы проиграли лишь в последней игре третье место – мы бились до конца. Намного интереснее было. Я - главный тренер и я несу ответственность.

Когда команда не выполняет задач – не занимает место, которое было перед нами поставлено, то виноват именно главный тренер. Мои коллеги и футболисты не виноваты. Когда команда выигрывает, то тогда заслуга у всех футболистов. А тренер потом. Но я спокойно к этому отношусь.

Заря в матче с Шахтером. Фото: ФК Заря

Я умею брать вину на себя и отвечать за недостигнутые цели – не заняли нужное место в чемпионате и не попали в финал Кубка. Значит я, как главный тренер, не соответствую тем задачам, которые были поставлены. Это мое личное мнение.

Но я все равно люблю свою работу, люблю Зарю. Это тот клуб, который сделал из меня тренера. Я пытаюсь отдать всего себя клубу и тем вершинам, которые пока мы не можем достичь. Но надеюсь, что рано или поздно мы придем к этим вершинам. Это будет то ли при мне, то ли без меня, но уверен, что Заря должна добиться высот“, - сказал Вернидуб.

Отметим, Заря в данный момент занимает 4 позицию в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 40 очков.

Напомним, ранее Вернидуб рассказал, почему Заря рассорилась с Шахтером.