На концерте, посвященном чемпионству "горняков", выступят Гайтана, Maruv и Оля Полякова.

Сегодня, 22 мая, после украинского дерби Шахтер - Динамо в рамках 30-го тура украинской Премьер-лиги, состоится церемония награждения “горняков“ в качестве чемпиона Украины сезона-2018/19.

Также, после награждения команды, на ОСК Металлист пройдет концерт, на котором выступят Гайтана, Maruv и Оля Полякова.

Шахтер отметит свой третий подряд “золотой дубль“, выиграв в этом году УПЛ и Кубок Украины.

Ориентировочное начало трансляции в 21:15.

Прямая трансляция церемонии награждения Шахтера и праздничного концерта: