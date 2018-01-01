Зинченко посетил матч Шахтера против Динамо

Защитник Манчестер Сити фотографировался и раздавал автографы болельщикам.

Защитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко приехал на матч Шахтер - Динамо, который проходит в рамках 30-го тура украинской Премьер-лиги.

Украинский легионер является воспитанником "горняков", поэтому решил посетить украинское дерби и церемонию награждения своей бывшей команды.

Зинченко пообщался с болельщиками, а также не отказался раздать автографы и сделать фотографии с фанатами.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн трансляция поединка Шахтер - Динамо.