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Зинченко посетил матч Шахтера против Динамо

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Защитник Манчестер Сити фотографировался и раздавал автографы болельщикам.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Защитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко приехал на матч Шахтер - Динамо, который проходит в рамках 30-го тура украинской Премьер-лиги.

Украинский легионер является воспитанником "горняков", поэтому решил посетить украинское дерби и церемонию награждения своей бывшей команды.

Зинченко пообщался с болельщиками, а также не отказался раздать автографы и сделать фотографии с фанатами.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн трансляция поединка Шахтер - Динамо. 

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Теги: Александр Зинченко, Шахтер, Динамо, УПЛ, футбол
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