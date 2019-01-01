Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Мораес получил травму и не сыграет против Динамо

Комментариев: 0
Форвард "горняков" получил перелом двух ребер.
Жуниор Мораес
Жуниор Мораес
Getty Images

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес может не выйти на футбольное поле около двух месяцев из-за полученной травмы. Об этом сообщает пресс-служба “горняков“.

Читай также: Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Сербией и Люксембургом

По информации источника, у украинца бразильского происхождения обнаружили перелом двух ребер. Это значит, что форвард рискует пропустить остаток сезона в украинской Премьер-лиге и матчи национальной сборной Украины против Сербии и Люксембурга, которые пройдут в июне этого года.

Отметим, что сегодня, 22 мая, в рамках 30-го тура чемпионата Украины донецкий Шахтер примет киевское Динамо.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка. 

Ранее сообщалось, что “горняки“ перенесли время старта поединка с Динамо.

Поделись:
Теги: Жуниор Мораес, Шахтер, Динамо, футбол, УПЛ, Украина
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь