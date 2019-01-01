Мораес получил травму и не сыграет против Динамо

Форвард "горняков" получил перелом двух ребер.

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес может не выйти на футбольное поле около двух месяцев из-за полученной травмы. Об этом сообщает пресс-служба “горняков“.

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По информации источника, у украинца бразильского происхождения обнаружили перелом двух ребер. Это значит, что форвард рискует пропустить остаток сезона в украинской Премьер-лиге и матчи национальной сборной Украины против Сербии и Люксембурга, которые пройдут в июне этого года.

Отметим, что сегодня, 22 мая, в рамках 30-го тура чемпионата Украины донецкий Шахтер примет киевское Динамо.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка.

Ранее сообщалось, что “горняки“ перенесли время старта поединка с Динамо.