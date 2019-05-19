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Шахтер перенес время старта поединка с Динамо

Комментариев: 3
Матч начнется позже в честь чемпионства донецкой команды.
Шахтер - Динамо
Шахтер - Динамо

Сегодня, 22 мая, в рамках 30-го тура чемпионата Украины донецкий Шахтер примет киевское Динамо.

Отметим, что поединок начнется не в 19:30, как заявлено на официальных сайтах УПЛ и Динамо, а в 19:36. 1936 - год основания донецкой команды.

После финального свистка матча на ОСК Металлист состоится церемония награждения Шахтера золотыми медалями и праздничный концерт. Приглашенными звездами на концерте будут Оля Полякова, Maruv и Гайтана, сообщает пресс-служба “горняков“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🔥 Maruv, Гайтана и Оля Полякова – в Харькове. Шоу на праздновании чемпионства «Шахтера»! ⚒ ⠀ 🏆 22 мая на ОСК «Металлист» сразу после финального свистка в матче #ШахтерДинамо состоится церемония награждения «горняков» золотыми медалями и праздничный концерт. ⠀ ⚠ Начало игры ровно в 19:36. Билеты на матч и шоу можно приобрести на shakhtar.com (ссылка – в описании профиля). ⠀ 🔥 Maruv, Гайтана та Оля Полякова – у Харкові. Шоу на святкуванні чемпіонства «Шахтаря»! ⚒ ⠀ 🏆 22 травня на ОСК «Металіст» одразу після фінального свистка в матчі #ШахтарДинамо відбудеться церемонія нагородження «гірників» золотими медалями й святковий концерт. ⠀ ⚠ Початок гри рівно о 19:36. Квитки на матч і шоу можна придбати на shakhtar.com (посилання – в описі профілю).

Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка.

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Теги: футбол, Шахтер, Динамо
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  22.05.2019, 15:50
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гость
О каком футболе идет речь?Это бизнес Суркиса и Ахметова.А мы жалкие зрители на плохом спектакле,по сравнению с европейским.
гость  (аноним)  22.05.2019, 15:37
Оценка:  0
гость
на их земле люди гибнут, а им праздник, слепые кроты одним словом и хозяин их сепар ещё тот
trgvm1    22.05.2019, 14:59
Оценка:  -1
trgvm1
дауны из донбаса на фиг
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