Шахтер перенес время старта поединка с Динамо

Матч начнется позже в честь чемпионства донецкой команды.

Сегодня, 22 мая, в рамках 30-го тура чемпионата Украины донецкий Шахтер примет киевское Динамо.

Отметим, что поединок начнется не в 19:30, как заявлено на официальных сайтах УПЛ и Динамо, а в 19:36. 1936 - год основания донецкой команды.

После финального свистка матча на ОСК Металлист состоится церемония награждения Шахтера золотыми медалями и праздничный концерт. Приглашенными звездами на концерте будут Оля Полякова, Maruv и Гайтана, сообщает пресс-служба “горняков“.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка.