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В Сети показали фото новой формы киевского Динамо

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Презентация новой экипировки состоится 26 мая.
ФК Динамо Киев
ФК Динамо Киев
www.fcdynamo.kiev.ua

Пресс-служба киевского Динамо анонсировала презентацию новой формы на сезон 2019/20. Она состоится 26 мая во время поединка с ФК Львов.

Отмечается, что экипировка, разработанная брендом New Balance, будет выдержана в традиционных цветах клуба и будет иметь эксклюзивный дизайн.

В Сети уже появилась вероятная форма киевлян.

Домашняя футболка имеет преимущественно белый цвет с элементами государственного флага на манжетах. 

Гостевая форма сочетает два оттенка синего цвета. На манжетах тоже присутствуют цвета государственного флага.

Смотрите также фотографии новой формы Баварии, Интера и мадридского Реала.

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Теги: футбол, Динамо Киев, УПЛ, форма
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Источник: www.fcdynamo.kiev.ua

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