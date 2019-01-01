В Сети показали фото новой формы киевского Динамо

Презентация новой экипировки состоится 26 мая.

Пресс-служба киевского Динамо анонсировала презентацию новой формы на сезон 2019/20. Она состоится 26 мая во время поединка с ФК Львов.

Отмечается, что экипировка, разработанная брендом New Balance, будет выдержана в традиционных цветах клуба и будет иметь эксклюзивный дизайн.

В Сети уже появилась вероятная форма киевлян.

Домашняя футболка имеет преимущественно белый цвет с элементами государственного флага на манжетах.

Гостевая форма сочетает два оттенка синего цвета. На манжетах тоже присутствуют цвета государственного флага.

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