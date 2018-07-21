Шахтер – Динамо: онлайн трансляция матча

Следите на нашем сайте за текстовой трансляцией поединка 30-го тура Премьер-лиги.

Донецкий Шахтер уже в статусе чемпиона страны в среду, 22 мая, в рамках 30-го тура чемпионата Украины будет принимать киевское Динамо. Матч пройдет в Харькове на ОСК Металлист и начнется в 19:36.

На нашем сайте будет доступна текстовая трансляция матча Шахтер – Динамо, которая будет доступна в этой новости.

Фактически, команды выйдут на матч без турнирных задач – Шахтер недосягаем на первом месте, а Динамо никто не сместит со второго. Тем не менее, очные дуэли грандов украинского футбола всегда вызывают повышенный интерес, несмотря на то, какие места занимают команды.

Шахтер будет выходит на матч с праздничным настроением, ведь по окончанию матча состоится награждение чемпионов золотыми медалями и праздничный концерт. Не хотелось бы омрачить праздник поражением. С другой стороны, нет сомнений, что Динамо как раз попытается выиграть, чтобы это настроение подпортить. Помимо всего прочего, динамовцам нужно доказывать свою состоятельность перед своими болельщиками, тренером и президентом.

У Динамо точно не сыграет Назарий Русин, который пропускает игру из-за перебора карточек. А у Шахтера под вопросом участие Исмаили, который пропустил предигровую тренировку.

Последние игры Шахтера

19.05.19 Заря – Шахтер Донецк – 0:1

15.05.19 Шахтер Донецк – Ингулец – 4:0

11.05.19 Шахтер Донецк – Александрия – 2:1

04.05.19 Шахтер Донецк – Львов – 5:0

28.04.19 Мариуполь – Шахтер Донецк – 0:1

Последние игры Динамо

18.05.19 Динамо Киев – Мариуполь – 2:1

11.05.19 Динамо Киев – Заря – 1:1

04.05.19 Динамо Киев – Александрия – 1:1

28.04.19 Львов – Динамо Киев – 0:1

24.04.19 Динамо Киев – Шахтер Донецк – 0:0

Очные встречи:

24.04.19 Динамо Киев – Шахтер Донецк – 0:0

07.04.19 Шахтер Донецк – Динамо Киев – 2:1

03.11.18 Шахтер Донецк – Динамо Киев – 2:1

03.08.18 Динамо Киев – Шахтер Донецк – 1:0

21.07.18 Шахтер Донецк – Динамо Киев – 0:1