Шахтер – Динамо: онлайн трансляция матча
Донецкий Шахтер уже в статусе чемпиона страны в среду, 22 мая, в рамках 30-го тура чемпионата Украины будет принимать киевское Динамо. Матч пройдет в Харькове на ОСК Металлист и начнется в 19:36.
На нашем сайте будет доступна текстовая трансляция матча Шахтер – Динамо, которая будет доступна в этой новости.
Фактически, команды выйдут на матч без турнирных задач – Шахтер недосягаем на первом месте, а Динамо никто не сместит со второго. Тем не менее, очные дуэли грандов украинского футбола всегда вызывают повышенный интерес, несмотря на то, какие места занимают команды.
Шахтер будет выходит на матч с праздничным настроением, ведь по окончанию матча состоится награждение чемпионов золотыми медалями и праздничный концерт. Не хотелось бы омрачить праздник поражением. С другой стороны, нет сомнений, что Динамо как раз попытается выиграть, чтобы это настроение подпортить. Помимо всего прочего, динамовцам нужно доказывать свою состоятельность перед своими болельщиками, тренером и президентом.
У Динамо точно не сыграет Назарий Русин, который пропускает игру из-за перебора карточек. А у Шахтера под вопросом участие Исмаили, который пропустил предигровую тренировку.
Последние игры Шахтера
19.05.19 Заря – Шахтер Донецк – 0:1
15.05.19 Шахтер Донецк – Ингулец – 4:0
11.05.19 Шахтер Донецк – Александрия – 2:1
04.05.19 Шахтер Донецк – Львов – 5:0
28.04.19 Мариуполь – Шахтер Донецк – 0:1
Последние игры Динамо
18.05.19 Динамо Киев – Мариуполь – 2:1
11.05.19 Динамо Киев – Заря – 1:1
04.05.19 Динамо Киев – Александрия – 1:1
28.04.19 Львов – Динамо Киев – 0:1
24.04.19 Динамо Киев – Шахтер Донецк – 0:0
Очные встречи:
24.04.19 Динамо Киев – Шахтер Донецк – 0:0
07.04.19 Шахтер Донецк – Динамо Киев – 2:1
03.11.18 Шахтер Донецк – Динамо Киев – 2:1
03.08.18 Динамо Киев – Шахтер Донецк – 1:0
21.07.18 Шахтер Донецк – Динамо Киев – 0:1
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