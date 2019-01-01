Хацкевич может возглавить клуб из России

Наставник Динамо интересен Рубину.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич может покинуть украинский чемпионат в конце сезона и возглавить казанский Рубин. Об этом сообщает российский Спорт-Экспресс.

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По информации источника, нынешний наставник российского клуба Курбан Бердыев, вероятно, покинет свой пост в конце сезона, поскольку не хочет идти на понижение заработной платы, которая составляет около 3-х миллионов евро в год.

Помимо Хацкевича, руководство Рубина рассматривает еще несколько кандидатур на пост главного тренера команды, однако имена их пока не называются.

Отметим, что контракт Хацкевича с Динамо истекает в начале июня. Руководство “бело-синих“ переговоров о продлении соглашения с белорусским специалистом пока не вело.

Ранее сообщалось, что Динамо не будет продолжать сотрудничество с Хацкевичем.