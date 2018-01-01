Лунин: На чемпионате мира ставим перед собой цель выйти из группы

Украинский вратарь рассказал о целях юношеской команды на мундиале.

Голкипер Леганеса Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, присоединился к юношеской сборной Украины U-20, которая прибыла в Польшу на чемпионат мира, и прокомментировал предстоящие матчи.

“Как настроение и какие цели мы ставим перед собой? Настроение хорошее, я давно не был в расположении сборной. Нас ждет чемпионат мира. Возможно, для кого-то он будет единственным в жизни. Поэтому хочется сыграть как можно лучше и показать свой уровень.

Не будем говорить громких слов о победе на мировом первенстве. Будем двигаться шаг за шагом. Сначала ставим перед собой цель выйти из группы, а потом уже пытаться пройти как можно дальше.

Как оцениваю свое физическое состояние? Чувствую себя прекрасно. Я готовился в клубе, сыграл последние два матча, вошел в игровой ритм.

Что могу сказать о сборной США? Я в ней никого не знаю. Но в целом это сильный соперник. Атлетическая команда, быстрая, хорошо прессингует.

Кто будет главным конкурентом Украины в группе? Это чемпионат мира, здесь все сборные непредсказуемы. Сложно будет против любого соперника“, - заявил Лунин.

Напомним, чемпионат мира пройдет в Польше с 23 мая по 15 июня. Сборная Украины сыграет в группе D, где ее соперниками будут команды США (24 мая), Катара (27 мая) и Нигерии (30 мая).