Пятов - о победе в Кубке УЕФА: С того момента Шахтер уважают и даже боятся

Шахтер выиграл европейский турнир 10 лет назад.

Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов вспомнил, как его команда ровно десять лет назад стала триумфатором Кубка УЕФА (Лига Европы). Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

"Победа в Кубке УЕФА показала, что нет ничего невозможного. Всегда нужно верить в себя. Мне тогда было 24 года, и в финале я лично получил жизненный урок: могут случаться ошибки, но главное – делать из них правильные выводы и с каждым матчем становиться опытнее. Это мне многое дало в футболе.

Наш президент никогда не опускал рук, он сказал, что Шахтер будет стремиться выиграть евротрофей, поставил задачу и несколько лет верил в ее достижение. И в итоге он поднял над головой Кубок УЕФА. Этот триумф имел большое значение для имиджа клуба и наших болельщиков, ради которых мы выходим на поле. Можно долго идти шаг за шагом, но ничего не выиграть.

Шахтер победил в Кубке УЕФА в 2009 году. Фото: Getty Images.

В 2009 году мы сделали огромный скачок и показали, что можем на самом деле. А затем мы доходили до четвертьфинала Лиги чемпионов. Я уверен, не выиграй мы тогда Кубок УЕФА, Шахтер не знали бы в мире так, как знают сегодня. Нас уважают и даже боятся. Всем известно, каким непростым был тот сезон для Мирчи Луческу.

Он мог уйти, но президент принял важное решение оставить Мистера во главе команды и не прогадал. И футболисты всегда поддерживали главного тренера. Когда президент перед одним из выездных матчей в плей-офф сказал, что верит в нас сейчас и будет верить всегда, на мой взгляд, это дало толчок. Мы выиграли и прошли в следующий раунд. А что было дальше, вы знаете", - сказал Андрей Пятов.

Напомним, донецкий Шахтер досрочно выиграл УПЛ в сезоне-2018/19, став самым титулованным клубом независимой Украины.