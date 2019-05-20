Ракицкий - первый футболист, который стал чемпионом Украины и России в один год

Экс-игрок Шахтера получит две медали разных чемпионатов за один сезон.

Защитник питерского Зенита, ранее защищавший цвета донецкого Шахтера, Ярослав Ракицкий стал первым футболистом в истории, который в один год выиграл чемпионат Украины и первенство России.

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Украинский футболист начинал этот сезон в качестве игрока Шахтера, однако, в зимнее трансферное окно, он переехал в российский чемпионат за 10 миллионов евро, где сейчас выступает за Зенит.

В текущем сезоне УПЛ Ракицкий сыграл 11 матчей в футболке “горняков“, в которых забил 3 гола. Шахтер, обыграв Зарю, обеспечил себе 13-е чемпионство Украины. После этого стало известно, что Ракицкий получит свою чемпионскую медаль украинского первенства.

За Зенит Ракицкий сыграл в РПЛ 11 матчей и забил 3 гола и стал чемпионом России еще 4 мая.