Стали известны имена кандидатов, которые могут занять пост главного тренера "бело-синих".

Ведущий шоу ТаТоТаке на YouTube Михаил Спиваковский заявил, что наставник киевского Динамо Александр Хацкевич, скорее всего, покинет свой пост главного тренера. Также стали известны возможные кандидаты, которые могут сменить украинского специалиста.

“Процентов на 90, что контракт с Хацкевичем продлен не будет. Сейчас идет более-менее интенсивный подбор кандидатов на эту вакансию. В приоритете - Михайличенко, Калитвинцев и, возможно, будет зарубежный специалист у руля Динамо. Идут некие консультации, наводятся справки“, – сказал Спиваковский.

Напомним, ранее Вацко заявил, что Цыганков смог бы заиграть в среднем клубе чемпионата Испании.

Также отметим, что донецкий Шахтер досрочно выиграл УПЛ в сезоне-2018/19, став самым титулованным клубом независимой Украины.