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Вацко: Цыганков готов играть в среднем испанском клубе, в Реале - нет

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Футбольный эксперт считает Динамо фаворитом УПЛ в следующем сезоне.
Виктор Вацко
Виктор Вацко
ТК Футбол

Эксперт программы Великий футбол на телеканалах Футбол 1/2 Виктор Вацко поделился своими прогнозами на следующий сезон украинской Премьер-лиги и рассказал о перспективах полузащитника Динамо Виктора Цыганкова в европейских чемпионатах.

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“Цыганков – один из ключевых игроков в составе киевского Динамо. Не знаю, плюс это или минус, что такой молодой футболист призван нести на своих плечах команду весь сезон. Я думаю, что этот сезон должен стать для Динамо переломным.

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В каком плане: мы говорим о том, что в Шахтере готовится смена поколений, а у Динамо уже она происходит. И здесь большой перекос: огромное количество молодых игроков в 19-20 лет должны тащить на своих плечах всю команду, причем тащить к чемпионству.

Готов ли Цыганков играть в топ-чемпионатах сегодня? Смотря в какой команде. Реал Мадрид – нет. А в средней команде испанского чемпионата – почему нет? Я считаю, что Цыганков – качественный, квалифицированный футболист“, - сказал Вацко.

Напомним, донецкий Шахтер досрочно выиграл УПЛ в сезоне-2018/19, став самым титулованным клубом независимой Украины.

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Теги: Виктор Вацко, Виктор Цыганков, Динамо, Шахтер, УПЛ, футбол, Украина
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Источник: footballua.tv

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