Футбольный эксперт считает Динамо фаворитом УПЛ в следующем сезоне.

Эксперт программы Великий футбол на телеканалах Футбол 1/2 Виктор Вацко поделился своими прогнозами на следующий сезон украинской Премьер-лиги и рассказал о перспективах полузащитника Динамо Виктора Цыганкова в европейских чемпионатах.

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“Цыганков – один из ключевых игроков в составе киевского Динамо. Не знаю, плюс это или минус, что такой молодой футболист призван нести на своих плечах команду весь сезон. Я думаю, что этот сезон должен стать для Динамо переломным.

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В каком плане: мы говорим о том, что в Шахтере готовится смена поколений, а у Динамо уже она происходит. И здесь большой перекос: огромное количество молодых игроков в 19-20 лет должны тащить на своих плечах всю команду, причем тащить к чемпионству.

Готов ли Цыганков играть в топ-чемпионатах сегодня? Смотря в какой команде. Реал Мадрид – нет. А в средней команде испанского чемпионата – почему нет? Я считаю, что Цыганков – качественный, квалифицированный футболист“, - сказал Вацко.

Напомним, донецкий Шахтер досрочно выиграл УПЛ в сезоне-2018/19, став самым титулованным клубом независимой Украины.