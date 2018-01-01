Ракицкий получит чемпионскую медаль УПЛ

Шахтер решил разделить радость чемпионства с игроком Зенита.

Шахтер передаст чемпионскую медаль своему экс-защитнику, совершившему переход в питерский Зенит Ярославу Ракицкому.

Шахтер обыграл Зарю, обеспечив 13-е чемпионство Украины.

Главный тренер "горняков" Паулу Фонсека отметил вклад Ракицкого в победу и клуб принял решение отправить ему золотую медаль.

В нынешнем сезоне Ракицкий сыграл в 11 матчах чемпионата Украины, забив 1 гол.

Игрок перешел в Зенит в зимнее трансферное окно за 10 миллионов евро.