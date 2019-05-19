Блестящий сезон: Ахметов поздравил Шахтер с чемпионством

Президент донецкого Шахтера Ритан Ахметов поздравил команду с золотым дублем.

Президент футбольного клуба Шахтер Ринат Ахметов поздравил команду с завоеванием чемпионского титула.

"Дорогие друзья!

Поздравляю футболистов, тренерский штаб, сотрудников клуба и наших болельщиков с чемпионством, с "золотым дублем"!

Двенадцатый раз в своей истории мы держим в руках медали чемпионов. Третий сезон подряд Шахтер уверенно и красиво оформляет "золотой дубль", выигрывая чемпионат и Кубок Украины.

Этот успех заслуживает громких аплодисментов. Я говорю огромное спасибо игрокам, главному тренеру Паулу Фонсеке, тренерскому штабу, менеджменту, медицинскому персоналу, каждому работнику клуба за то, что отдавали все ради победы. Но главная моя благодарность – нашим болельщикам. Спасибо вам за веру, за поддержку и любовь. Вы – настоящие чемпионы!

Команда провела блестящий сезон. Сезон, которым мы все можем гордиться. Часть этого успеха - наши молодые футболисты. Приглашать талантливых игроков, помогать им развиваться, доверять им - наша философия. Мы не боимся перемен, потому что знаем: у нас всегда есть "свежая кровь", сильные молодые игроки, которые хотят побеждать.

Сегодня мы завоевали свой 34-й трофей и стали самым титулованным клубом в истории независимой Украины. Я очень благодарен всем поколениям тренеров, футболистов и болельщиков, которые вместе с нами боролись за эти трофеи, вместе с нами побеждали и шаг за шагом приближали исторический момент. Сегодня Шахтер переписал историю украинского футбола.

Быть победителями – большая радость и большая ответственность. Мы смело смотрим в будущее и ждем следующего сезона. В нем снова будет много борьбы и красивого атакующего футбола, будет гимн Лиги чемпионов и яркие эмоции, будут великие матчи и новые победы для наших болельщиков!" – заявил президент ФК Шахтер Ринат Ахметов.