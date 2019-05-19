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Шахтер стал самым титулованным клубом независимой Украины

Комментариев: 5
Шахтер обошел Динамо по количеству завоеванных трофеев за время независимости.

Обыграв в воскресенье, 19 мая, Зарю со счетом 1:0, донецкий Шахтер не только за три тура до финиша стал чемпионом Украины, но и установил историческое для нашего футбола достижение.

Этот трофей стал 34 в истории Шахтера за время независимости. “Горняки“ вышли на первое место по количеству трофеев, завоеванных за время независимости страны, обойдя по этому показателю киевское Динамо, у которого остается 33 завоеванных титула. 

В активе Шахтера стало 12 чемпионств, 13 Кубков страны, 8 Суперкубков и 1 Кубок УЕФА. Тогда как киевляне завоевали 15 чемпионств, 11 Кубков и 7 Суперкубков.

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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  19.05.2019, 21:40
Оценка:  -1
гость
шахтеры от сосут
Nikolas_Adver    19.05.2019, 21:34
Оценка:  -3
Nikolas_Adver
одно название Шахтер Донецк, который всех вас рвет, должно дебилам свидомым в кукушку въехать- шахтеры вас порвут. не вы первые хвост поднимали, твари, только гле они все?
Духовный_скреп    19.05.2019, 21:44
Оценка:  0
Духовный_скреп
Бухать прекращай,чучело безмозглое.Выпердыш лошадиный рвать кого-то там собрался)))
Nikolas_Adver    19.05.2019, 22:18
Оценка:  -3
Nikolas_Adver
насчет рвать-приезжай ко ине в макеевку, будешь ...сят ...им на моем лс. а "бухло и педик"-твои самые любимые слова, у кого что болит, алкаш заднеприводный
donizete    19.05.2019, 22:54
Оценка:  +1
donizete
Гиви и Моторолу тебе в Макеевку!
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