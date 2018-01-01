Шахтер стал чемпионом Украины сезона 2018/2019

"Горняки" обыграли Зарю и официально оформили победу в чемпионате Украины.

Донецкий Шахтер досрочно оформил чемпионский титул в Украине за три тура до конца Премьер-лиги.

Для оформления золотых медалей Шахтеру нужно было обыграть Зарю и эта победа была добыта со счетом 1:0.

Автором золотого гола Шахтера стал Жуниор Мораес, который на 11-й минуте в борьбе с футболистом Зари замкнул подачу Сергея Болбата.

Таким образом "горняки" в 12-й раз в своей истории завоевали "золото" национального первенства.

Напомним, накануне Шахтер там же в Запорожье разгромил со счетом 4:0 Ингулец и [[link_local link_article_id="999844"]]выиграл Кубок Украины[[/link_local]].

Заря — Шахтер 0:1

Гол: Мораес, 11.

Заря: Шевченко — Тымчик, Вернидуб, Белый, Михайличенко — Силас (Кабаев, 75), Арвеладзе — Караваев, Леднев (Кочергин, 64), Хомченовский — Будковский (Громов, 50).

Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили (Матвиенко, 77) — Степаненко, Маркос Антонио — Нем (Тете, 71), Коваленко (Алан Патрик, 87), Тайсон — Мораес.

Предупреждения: Михайличенко, Тымчик — Коваленко, Мораес, Степаненко.