Виктор Цыганков забил гол и сделал ассист в матче с Мариуполем.

Лидер Динамо Виктор Цыганков обновил личный рекорд в сезоне по системе гол+пас. В матче киевлян против Мариуполя, футболист забил гол и сделал ассист, что стало 32-м и 33-м результативным действием в нынешнем сезоне.

Этот показатель стал рекордом для 21-летнего игрока по системе "гол+пас".

В нынешнем сезоне Цыганков сыграл в 44 матчах за "бело-синих", забив 17 голов и сделав 16 результативных передач.

Предыдущий рекорд - 31 результативное действие - Цыганков установил в сезоне 2017/18.