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Цыганков установил личный рекорд в сезоне по системе гол+пас

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Виктор Цыганков забил гол и сделал ассист в матче с Мариуполем.
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков
ФК Динамо

Лидер Динамо Виктор Цыганков обновил личный рекорд в сезоне по системе гол+пас. В матче киевлян против Мариуполя, футболист забил гол и сделал ассист, что стало 32-м и 33-м результативным действием в нынешнем сезоне.

Этот показатель стал рекордом для 21-летнего игрока по системе "гол+пас".

В нынешнем сезоне Цыганков сыграл в 44 матчах за "бело-синих", забив 17 голов и сделав 16 результативных передач.

Предыдущий рекорд - 31 результативное действие - Цыганков установил в сезоне 2017/18.

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Теги: Виктор Цыганков, Динамо Киев, чемпионат Украины по фуболу
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