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Ворскла на своем поле одолела Арсенал-Киев

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Победа позволила команде Виталия Косовского по очкам догнать Десну.
Ворскла на своем поле одолела Арсенал-Киев
ФК Ворскла

В первом матче 29-го тура УПЛ полтавская Ворскла принимала Арсенал-Киев, который ей никак не удавалось обыграть в предыдущих поединках текущего сезона.

Ворскла - Арсенал-Киев 2:0
Голы: Коломоец, 6, Васин, 58

Ворскла: Ткаченко — Пердута, Мартыненко, Чеснаков, Сапай — Петрович, Шарпар — Васин, Габелок (Скляр, 54), Ребенок (Шехич, 70) — Коломоец (Карека, 86)

Арсенал-Киев: Пидкивка — Жичиков, Башлай, Вакуленко, Дубинчак — Домбровский, Танковский — Калитвинцев (Кадимян, 61), Ориховский, Мудрик (Липартия, 54) — Мисси Мезу (Ковпак, 56)

Предупреждения: Васин, Скляр — Танковский, Вакуленко.

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Теги: УПЛ, Ворскла, Арсенал-Киев
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