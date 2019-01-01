Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Леоненко: Чемпионский коридор от Динамо невозможен. Шахтер мог бы такое сделать

Комментариев: 0
Эксперт раскритиковал киевский клуб.
Виктор Леоненко
Виктор Леоненко
ТК Футбол

Бывший нападающий киевского Динамо, ныне работающий экспертом на телеканале Футбол 1/2, высказался о предстоящем матче “горняков“ и “бело-синих“, который состоится 22 мая. Об этом сообщает Сегодня.

Читай также: Фонсека: Хочу попасть в топ-чемпионат. Точно не останусь в Шахтере на 12 лет

“Я думаю, что Динамо может обыграть Шахтер, как в прошлом году, когда горняки уже одной ногой были в отпуске.

Потом опять будут писать, что Хацкевич обыграл, но по игре все видно. В последнее время команды создают очень мало моментов, но если Шахтер устраивает ничья, то Динамо – нет.

Возможен ли чемпионский коридор? От Динамо такое точно невозможно. Шахтер, как раз, мог бы так сделать. А они нет. У Динамо все виноваты, кроме самого Динамо“, – сказал Леоненко.

Напомним, ранее Йожеф Сабо заявил, что матч с Зарей для Шахтера станет чемпионским.

Поделись:
Теги: Виктор Леоненко, Шахтер, Динамо, УПЛ, футбол, Украина
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: segodnya.ua

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь