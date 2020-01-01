Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Сербией и Люксембургом

Стало известно, кто сыграет в следующих отборочных поединках на Евро-2020.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал окончательный список игроков, которые будут готовиться к двум домашним поединкам отбора Евро-2020.

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Андрей Лунин (Леганес, Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Богдан Бутко (все - Шахтер), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все — Динамо), Александр Караваев (Заря), Василий Кравец (Луго, Испания), Игорь Пластун (Гент, Бельгия), Эдуард Соболь (Яблонец, Чехия).

Полузащитники: Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все — Динамо), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все — Шахтер), Евгений Коноплянка (Шальке, Германия), Андрей Ярмоленко (Вест Хем, Англия), Руслан Малиновский (Генк, Бельгия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Роман Безус (Гент, Бельгия), Иван Петряк (Ференцварош, Венгрия), Марьян Швед (Селтик, Шотландия).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Кравец (Кайсериспор, Турция), Жуниор Мораес (Шахтер).

Отметим, что 7 июня сборная Украины сыграет с Сербией во Львове, а 10 числа - с Люксембургом.