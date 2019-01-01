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Шевченко: Если Мораес действительно получил паспорт, мы будем его рассматривать

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Наставник национальной сборной отметил, что решение по футболисту будет принято сегодня.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
Олег Батрак, iSport.ua

Главный тренер сборной Украины прокомментировал получение украинского гражданства форвардом донецкого Шахтера Жуниором Мораесом.

“Это для меня тоже новость. Сегодня прочитал. После тренировки поговорим с клубом Шахтер, если он действительно получил паспорт, то посмотрим.

Если это так, то мы будем его рассматривать. Сегодня примем решение“, - сказал украинский специалист на пресс-конференции.

Напомним, что уже 22-го марта сборная Украины сыграет матч квалификации Евро-2022 с Португалией на выезде, а 25-го марта встретится с Люксембургом.

 

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Теги: футбол, Андрей Шевченко, сборная Украины по футболу, Жуниор Мораес
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