Мораес прокомментировал свое новое гражданство

Жуниор Мораес дал короткий комментарий в своих соцсетях.

Форвард донецкого Шахтера Жуниор Мораес, который стал гражданином Украины, прокомментировал столь важное событие в своей жизни.

Футболист на своей страничке в Instagram написал лишь одно слово - “Вдячний“ (благодарен - прим.ред.).

Теперь Мораес сможет выступать за национальную сборную страны. Сегодня главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко проведет пресс-конференцию, где, возможно, сообщит о довызове в команду Жуниора.

Напомним, 22 марта “желто-синие“ стартуют в отборе на Евро-2020 выездным поединком с португальцами в Лиссабоне, а 25 марта встретятся с Люксембургом.