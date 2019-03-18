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Мораес прокомментировал свое новое гражданство

Комментариев: 2
Жуниор Мораес дал короткий комментарий в своих соцсетях.
Жуниор Мораес
Жуниор Мораес
ФК Шахтер

Форвард донецкого Шахтера Жуниор Мораес, который стал гражданином Украины, прокомментировал столь важное событие в своей жизни.

Футболист на своей страничке в Instagram написал лишь одно слово - “Вдячний“ (благодарен - прим.ред.).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вдячний 🇺🇦❤️

Публикация от Junior Moraes (@jrmoraes10)

Теперь Мораес сможет выступать за национальную сборную страны. Сегодня главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко проведет пресс-конференцию, где, возможно, сообщит о довызове в команду Жуниора.

Напомним, 22 марта “желто-синие“ стартуют в отборе на Евро-2020 выездным поединком с португальцами в Лиссабоне, а 25 марта встретятся с Люксембургом.

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Теги: Жуниор Мораес, Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, сборная Украины по футболу, футбол, вне игры, гражданство
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.03.2019, 16:03
Оценка:  0
гость
Нападаюшего в сб. Украины сейчас нет. Потому не удивлюсь, если он выйдет в матче с Португалией.
гость  (аноним)  18.03.2019, 15:47
Оценка:  0
гость
Здоровеньки були, куме! Як ви там відчуваєте себе?
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