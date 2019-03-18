Мораес получил гражданство Украины

Теперь форвард Шахтера сможет сыграть за сборную Украины в матчах отбора на Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес стал гражданином Украины. Как сообщает пресс-служба "горняков", соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко.

Таким образом, Мораес может быть довызван в состав сборной Украины на матчи квалификации Евро-2022, о чем, вероятно, расскажет главный тренер национальной команды Андрей Шевченко во время пресс-конференции.

Отметим, что уже 22-го марта сборная Украины сыграет на выезде с Португалией, а 25-го марта встретится с Люксембургом.

Мораес выступает в Украине с 2012 года - тогда он начинал в донецком Металлурге, перебравшись из болгарского ЦСКА. После трех сезонов в донецком клубе Мораес пополнил состав киевского Динамо, где так же отыграл три года.

Минувшим летом Мораес на правах свободного агента перешел в донецкий Шахтер. На данный момент Жуниор - лучший бомбардир чемпионата Украины. На его счету 16 голов. В апреле нападающему исполнится 32 года.

Вашему вниманию список игроков, которых на данный момент вызвал в сборную Украины Андрей Шевченко.