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Мораес получил гражданство Украины

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Теперь форвард Шахтера сможет сыграть за сборную Украины в матчах отбора на Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.
Жуниор Мораес
Жуниор Мораес
ФК Шахтер

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес стал гражданином Украины. Как сообщает пресс-служба "горняков", соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко. 

Таким образом, Мораес может быть довызван в состав сборной Украины на матчи квалификации Евро-2022, о чем, вероятно, расскажет главный тренер национальной команды Андрей Шевченко во время пресс-конференции.

Отметим, что уже 22-го марта сборная Украины сыграет на выезде с Португалией, а 25-го марта встретится с Люксембургом.

Мораес выступает в Украине с 2012 года - тогда он начинал в донецком Металлурге, перебравшись из болгарского ЦСКА. После трех сезонов в донецком клубе Мораес пополнил состав киевского Динамо, где так же отыграл три года.

Минувшим летом Мораес на правах свободного агента перешел в донецкий Шахтер. На данный момент Жуниор - лучший бомбардир чемпионата Украины. На его счету 16 голов. В апреле нападающему исполнится 32 года.

Вашему вниманию список игроков, которых на данный момент вызвал в сборную Украины Андрей Шевченко.

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Теги: Жуниор Мораес, Шахтер, сборная Украины по футболу, гражданство, футбол, вне игры
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гость  (аноним)  18.03.2019, 14:37
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По-украински Женья Мораеско.
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