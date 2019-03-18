Мораес получил гражданство Украины
Нападающий Шахтера Жуниор Мораес стал гражданином Украины. Как сообщает пресс-служба "горняков", соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко.
Таким образом, Мораес может быть довызван в состав сборной Украины на матчи квалификации Евро-2022, о чем, вероятно, расскажет главный тренер национальной команды Андрей Шевченко во время пресс-конференции.
Отметим, что уже 22-го марта сборная Украины сыграет на выезде с Португалией, а 25-го марта встретится с Люксембургом.
Мораес выступает в Украине с 2012 года - тогда он начинал в донецком Металлурге, перебравшись из болгарского ЦСКА. После трех сезонов в донецком клубе Мораес пополнил состав киевского Динамо, где так же отыграл три года.
Минувшим летом Мораес на правах свободного агента перешел в донецкий Шахтер. На данный момент Жуниор - лучший бомбардир чемпионата Украины. На его счету 16 голов. В апреле нападающему исполнится 32 года.
Вашему вниманию список игроков, которых на данный момент вызвал в сборную Украины Андрей Шевченко.
Полная версия правил