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Ротань: У нас достаточно талантливой молодежи. Но они почти все в Динамо или Шахтере

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Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань провел дебютную пресс-конференцию во главе молодежной сборной перед турниром Antalya Cup.
Руслан Ротань
Руслан Ротань
Павел Кубанов/ФФУ

“Мы не смотрим на уровень соперников, мы смотрим на себя. Для нас это возможность проверить команду. Хотим рассказать ребятам о наших требованиях, сказать о том, какую мы игру хотим видеть от них.

Мы больше ориентируемся на себя, а не на соперников. Каждый матч мы будем играть на победу, но приоритет – команда, знакомство с каждым футболистом“, - начал пресс-конференцию Ротань.

Также он ответил на вопрос, какая клубная школа в Украине самая сильная. 

“У нас достаточно талантливой молодежи. Но они почти все в Динамо или Шахтере, это факт! Конечно, таланты есть по все Украине, в молодежной сборной представлены практически все клубы УПЛ, даже есть зарубежные футболисты.

Для нас нет никакого приоритета в команде, ведь мы смотрим на всех. И если игрок подходит под концепцию нашей игры, мы с удовольствием будем с ним работать“.

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Теги: Руслан Ротань, сборная Украины, ФФУ
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