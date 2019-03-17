Соль не выйдет на поле до конца текущего сезона

Испанского форварда Динамо ожидает длительное восстановление.

Форвард киевского Динамо Фран Соль не сможет помочь команде в оставшихся играх текущего сезона.

По информации Football.ua, испанец не сумеет восстановиться после травмы до конца сезона.

Напомним, Фран Соль перебрался в Динамо в середине января, перейдя из Виллем II за 3,5 млн евро. В составе киевлян 26-летний испанец успел провести 4 матча и отметиться 2 голами, в том числе забив решающий гол в ворота Олимпиакоса, который вывел киевлян в 1/8 финала Лиги Европы.

В начале декабря в матче против Десны в рамках 20-го тура УПЛ Соль получил серьезную травму плеча, и ему потребовалась операция, которую сделали накануне дня рождения футболиста.