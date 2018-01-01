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Хацкевич прокомментировал возможную отставку

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Также наставник отметил некоторые кадровые проблемы Динамо.
Александр Хацкевич
Александр Хацкевич
Олег Батрак, iSport.ua

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич ответил на вопрос об отставке, а также рассказал о проблемах с комплектацией команды.

“Вопрос об отставке? Тогда Сарри нужно было увольнять еще до матчей с нами, но там человек работает, и все уже забыли, а вы все про какие-то отставки. Тогда тут нужно после каждой игры убирать тренера. 

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После приобретения Соля у нас был вариант взять в аренду еще одного форварда. Мне нужно было настоять на этом. Входить в сезон с Солем и Русиным... Сейчас вылетел Вербич, которого мы использовали в атаке.

Наши селекционеры смотрели центрального защитника, но он не захотел ехать в наш чемпионат“, - сказал Хацкевич в эфире программы Профутбол.

Ранее Александр Хацкевич подчеркнул, что на данный момент уровень Динамо - это Лига Европы.

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Теги: Александр Хацкевич, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры, отставка
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