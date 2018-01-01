Цыганков - о критике Динамо: Очень легко взять и полить всех грязью

Юный полузащитник считает, что фанатам необходимо поддерживать команду даже в трудные моменты.

Виктор Цыганков (слева) в матче против Челси Олег Батрак, iSport.ua

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков ответил на критику команды после матча с Челси в Лиге Европы.

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"Очень легко взять и полить всех грязью, но я считаю, что команду нужно поддерживать. Для молодых игроков это только первый-второй сезон.

Работаем и продолжаем делать свое дело, а дальше посмотрим", - сказал Цыганков в эфире программы Профутбол.

Напомним, киевское Динамо уступило Челси со счетом 0:5 в Киеве и покинуло Лигу Европы. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо - Челси.

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Отметим, что Челси в 1/4 финала Лиги Европы сыграет против Славии из Праги.