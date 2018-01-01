Мораес получит украинское гражданство в ближайшее время
Андрей Шевченко может довызвать бразильского игрока в сборную Украины.
Нападающий Шахтера Жуниор Мораес может стать гражданином Украины в ближайшее время. Об этом стало известно программе Великий футбол.
В случае, если бразилец получит украинское гражданство, то главный тренер сборной Андрей Шевченко сможет довызвать Мораеса уже на ближайший сбор команды.
Напомним, сборная Украины сыграет с Португалией в матче отбора на Евро-2020 22 марта.
В нынешнем сезоне Жуниор Мораес отыграл за Шахтер 31 матч, забив 21 гол и совершив 11 голевых передач.
Ранее сообщалось, что в матче Шахтер - Заря Мораес спел гимн Украины.
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