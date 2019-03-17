Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Хацкевич: Мы рисковали, выпуская Вербича на замену

Комментариев: 1
Александр Хацкевич прокомментировал матч против Олимпика.
Беньямин Вербич
Беньямин Вербич
ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал о состоянии Беньямина Вербича, который в матче против Олимпика вышел на замену.

"До среды Вербич находился в больнице. С ним особая ситуация. К примеру, у Русина была мышечная травма, но он получал нагрузку, потому вышел с первых минут. А в Вербича влили столько лекарств, что, даже выпуская его на замену, мы рисковали. Только вчера он провел первую тренировку в общей группе. До этого он только занимался восстановительными упражнениями.

Но у него, конечно, было огромное желание выйти на поле, он просил дать ему минут 15-20 игрового времени, чтобы сам почувствовал, в каком состоянии находится перед сборной", - цитирует Хацкевича официальный сайт Динамо.

Напомним, Динамо обыграло Олимпик на выезде 1:2.

Поделись:
Теги: Александр Хацкевич, Динамо Киев, Олимпик, Беньямин Вербич
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
ANDREICH    17.03.2019, 23:19
Оценка:  0
ANDREICH
я не хворию можна мени грати за динамо?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь