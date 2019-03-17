Хацкевич: Мы рисковали, выпуская Вербича на замену

Александр Хацкевич прокомментировал матч против Олимпика.

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал о состоянии Беньямина Вербича, который в матче против Олимпика вышел на замену.

"До среды Вербич находился в больнице. С ним особая ситуация. К примеру, у Русина была мышечная травма, но он получал нагрузку, потому вышел с первых минут. А в Вербича влили столько лекарств, что, даже выпуская его на замену, мы рисковали. Только вчера он провел первую тренировку в общей группе. До этого он только занимался восстановительными упражнениями.

Но у него, конечно, было огромное желание выйти на поле, он просил дать ему минут 15-20 игрового времени, чтобы сам почувствовал, в каком состоянии находится перед сборной", - цитирует Хацкевича официальный сайт Динамо.

Напомним, Динамо обыграло Олимпик на выезде 1:2.