Динамо обыграло Олимпик в выездном матче

Поединок отметился двумя пенальти в первом тайме.

Олимпик принимал Динамо в матче 22-го тура чемпионата Украины по футболу.

Матч начался спокойно, а спустя 10 минут команды начали проявлять активность. На 11-й минуте Бетим попал рукой в голову Денису Гармашу, после чего в ворота донецкого клуба назначили пенальти, а Цыганков его реализовал - 0:1.

В середине первого тайма киевляне заметно активизировались, а игроки Олимпика ушли в оборону. На 26-й минуте подвернулся случай для назначения пенальти и в ворота Динамо. Гай совершил удар по воротам и сравнял счет - 1:1.

После неудачного удара по воротам киевлян на 38-й минуте, Бойко отправил мяч на Цыганкова, который навесил, а Русин перевел мяч головой в ворота соперника, забив последний в матче гол.

После перерыва команды вернулись без изменений в составах. Динамо продолжало контролировать игру, и игроки Олимпика делали все, чтобы не пропустить третий мяч.

Олимпик - Динамо 1:2

Голы: Гай, 27 (с пенальти) - Цыганков, 14 (с пенальти), Русин, 39.

Олимпик: Бетим - Снурницын, Цымбалюк, Гришко - Ксенз, Гай, Кольцов (Кравчук, 63), Политыло, Г. Пасич (Шиндер, 81) - Балашов (Дегтярев, 62) - Матар.

Динамо: Бойко - Кендзера, Кадар, Бурда, Миколенко - Шепелев, Буяльский - Цыганков, Гармаш (Шапаренко, 67), Сидклей - Русин (Вербич, 81).

Предупреждения: Матар - Русин, Бурда, Кадар.