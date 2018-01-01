Наши в Европе: Селин забил гол, его клуб уступил

Экс-защитник Динамо был заменен после гола.

Бывший защитник киевского Динамо и сборной Украины Евгений Селин отметился забитым голом за венгерский МТК против Академиеи Пушкаша.

30-летний футболист сравнял счет на 28-й минуте. После его клуб вышел в лидеры, однако не сумел сохранить свое преимущество и в итоге вовсе уступил в счете (2:3).

Селин покинул поле на 74-й минуте, уйдя на замену.

В текущем сезоне Селин провел за МТК 21 матч и забил 1 гол.