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Наши в Европе: Селин забил гол, его клуб уступил

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Экс-защитник Динамо был заменен после гола.
Евгений Селин/MTKBUDAPEST.HU
Евгений Селин/MTKBUDAPEST.HU

Бывший защитник киевского Динамо и сборной Украины Евгений Селин отметился забитым голом за венгерский МТК против Академиеи Пушкаша.

30-летний футболист сравнял счет на 28-й минуте. После его клуб вышел в лидеры, однако не сумел сохранить свое преимущество и в итоге вовсе уступил в счете (2:3).

Селин покинул поле на 74-й минуте, уйдя на замену.

В текущем сезоне Селин провел за МТК 21 матч и забил 1 гол.

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Теги: Евгений Селин, Венгрия, футбол
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Источник: isport.ua

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