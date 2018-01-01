Десна - ФК Львов: ставки букмекеров на матч 22-го тура УПЛ

Букмекеры определили фаворита в матче между черниговской Десной и Львовом.

В рамках 22-го тура чемпионата Украины Десна примет Львов. Встреча состоится на стадионе имени Юрия Гагарина в Чернигове.

В турнирной таблице УПЛ Десна на данный момент занимает 7-ю строчку с 28-ю очками, а Львов проигрывает черниговскому клубу лишь 1 балл. Таким образом, для клубов важно показать хорошую игру, чтобы упрочить свое положение в таблице.

По мнению букмекеров, фаворитом встречи является Десна. Так, в компании Parimatch, ставки на победу хозяев поля принимают с коэффициентом 2.48, в то время как успех львовян оценивают в 3.10. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.05.

Их коллеги из bet365 также считают, что хозяева поля выиграют этот поединок. Их успех оценивают в 2.40. а на триумф Львова можно поставить с коэффициентом 3.00. Ничью здесь оценили в 2.90.

Эксперты из компании William Hill также уверены в победе черниговской Десны. На этот поединок принимают ставки со следующими коэффициентами: победа Десны - 2.30, победа ФК Львов - 3.10, ничья - 2.90.

Матч Десна - ФК Львов состоится в воскресенье, 17-го марта, в 17:00 по киевскому времени.