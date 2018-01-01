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Алиев - о матче с Челси: Я не помню, чтобы так издевались над Динамо

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Экс-игрок киевского Динамо подчеркнул, что футболисты не соответствуют уровню клуба.
Динамо в матче против Челси в Киеве
Динамо в матче против Челси в Киеве
Олег Батрак, iSport.ua

Бывший полузащитник Динамо Александр Алиев высказался по поводу игры киевлян в матче Лиги Европы против лондонского Челси.

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"Здесь надо причину искать не в тренере, он полностью выполняет свою работу. Здесь причина, в первую очередь, в футболистах. Мне стыдно, что сейчас именно такое Динамо.

Как такое может быть, что у Динамо нет нападающего, а Гармаш играет центрального форварда. Результат первого матча ничем не давил. Они должны были выйти и показать ту игру, в которую они умеют играть.

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Они все прекрасно показали. 65 тысяч зрителей увидело, что собой представляет Динамо. По этим играм я прекрасно увидел, что футболисты не соответствуют уровню Динамо. Я уже давно не помню, чтобы так издевались над Динамо", – сказал Алиев в эфире передачи Футбол NEWS.

Напомним, Динамо в первом матче против Челси в Лондоне проиграло со счетом 3:0, а в ответном поединке в Киеве потерпело поражение со счетом 5:0.

Вашему вниманию самые яркие высказывания в сети по поводу игры киевского клуба.

Отметим, что Челси в 1/4 финала Лиги Европы сыграет со Славией из Праги. Со всеми парами четвертьфинала турнира можно ознакомиться здесь.

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Теги: Александр Алиев, Динамо, Динамо Киев, футбол, Лига Европы, чемпионат Украины по футболу, УПЛ
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Источник: footballua.tv

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