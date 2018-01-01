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Олимпик - Динамо: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Украины

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Букмекеры определили фаворита в матче 22-го тура УПЛ.
Олимпик - Динамо: прогноз букмекеров
Олимпик - Динамо: прогноз букмекеров
ФК Динамо Киев

В рамках 22-го тура чемпионата Украины донецкий Олимпик примет киевское Динамо. Встреча состоится на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

“Бело-синие“ занимают вторую строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 47 очков и отставая от лидирующего Шахтера на 7 баллов. Олимпик же замыкает 10-ку, набрав 20 очков в 21-м матче чемпионата.

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом встречи является Динамо. Так, в компании Parimatch, ставки на победу киевлян принимают с коэффициентом 1.19, в то время как успех донецкого клуба оценивают в 17.5. На ничью можно поставить с коэффициентом 6.60.

Их коллеги из bet365 также считают, что “бело-синие“ выиграют этот поединок. Их успех оценивают в 1.16, а на триумф Олимпика можно поставить с коэффициентом 11.0. Ничью здесь оценили в 7.00.

Эксперты из компании William Hill также уверены в победе гостей. На этот поединок принимают ставки со следующими коэффициентами: победа Динамо - 1.14, победа Олимпика - 13.0, ничья - 6.50.

Матч Олимпик - Динамо состоится в воскресенье, 17-го марта, в 19:30 по киевскому времени.

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Теги: Олимпик, Олимпик Донецк, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, ставки на спорт, прогноз букмекеров, ставки букмекеров, футбол
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