Заря - Шахтер: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Украины

Букмекеры определили фаворита в очередном матче УПЛ.

В рамках 22-го тура чемпионата Украины луганская Заря примет донецкий Шахтер. Встреча состоится в Запорожье на стадионе Славутич - Арена.

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом встречи являются гости. Так, в компании Parimatch, ставки на победу Шахтера принимают с коэффициентом 1.33, в то время как успех луганского клуба оценивают в 8.50. На ничью можно поставить с коэффициентом 5.50.

Их коллеги из bet365 также считают, что "горняки" являются фаворитом поединка. Их успех оценивают в 1.33, а на триумф Зари можно поставить с коэффициентом 7.50. Ничью здесь оценили в 4.80.

Эксперты из компании William Hill также уверены в победе гостей. На этот поединок принимают ставки со следующими коэффициентами: победа Шахтера - 1.30, победа Зари - 8.50, ничья - 4.80.

Матч Заря - Шахтер состоится в субботу, 16-го марта, в 17:00 по киевскому времени.