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Соль перенес операцию на плече

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Форварда Динамо успешно прооперировали.
Фран Соль
Фран Соль
ФК Динамо Киев

Нападающий киевского Динамо Фран Соль перенес операцию на плече после повреждения, полученного в 20-м туре УПЛ против черниговской Десны.

Об этом сообщил сам испанец через соцсеть Instagram.

“Операция прошла вчера, как и планировалось ранее. С сегодняшнего дня я начинаю восстановление, чтобы как можно скорее вернуться на поле. Это не лучший день, чтобы провести день рождение, но это, что есть. Спасибо всем за поддержку. Вперед, Динамо, в футболе нет ничего невозможного (о матче с Челси - прим.ред)“.

Сегодня, 13 марта, футболисту исполнилось 27 лет.

Сроки восстановления пока неизвестны. Скорее всего, в этом сезоне зимний новичок “бело-синих“ уже не сыграет.

В этом сезоне форвард успел провести за киевский клуб четыре матча во всех турнирах, где забил два мяча.

Матч Динамо - Челси состоится завтра, 14 марта, в 19:55 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция встречи.

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Теги: футбол, Фран Соль, Динамо
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