Соль перенес операцию на плече
Нападающий киевского Динамо Фран Соль перенес операцию на плече после повреждения, полученного в 20-м туре УПЛ против черниговской Десны.
Об этом сообщил сам испанец через соцсеть Instagram.
“Операция прошла вчера, как и планировалось ранее. С сегодняшнего дня я начинаю восстановление, чтобы как можно скорее вернуться на поле. Это не лучший день, чтобы провести день рождение, но это, что есть. Спасибо всем за поддержку. Вперед, Динамо, в футболе нет ничего невозможного (о матче с Челси - прим.ред)“.
La operación salió ayer según lo previsto. Empiezo desde hoy con la recuperación para volver cuanto antes a los terrenos de juego. No es el mejor día para pasar un cumpleaños 🎂 jeje 😜 pero es lo que hay...Gracias a todos por los mensajes de animo!! Vamos @fc_dynamo_kyiv no hay nada imposible en fútbol!!! A por el @chelseafc.
Сегодня, 13 марта, футболисту исполнилось 27 лет.
Сроки восстановления пока неизвестны. Скорее всего, в этом сезоне зимний новичок “бело-синих“ уже не сыграет.
В этом сезоне форвард успел провести за киевский клуб четыре матча во всех турнирах, где забил два мяча.
Матч Динамо - Челси состоится завтра, 14 марта, в 19:55 по киевскому времени.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция встречи.
Полная версия правил