Швед получил серьезную травму бедра и может больше не сыграть за Карпаты

Украинский нападающий должен пройти медобследование.

Форвард львовских Карпат Марьян Швед может пропустить остаток сезона УПЛ из-за серьезного повреждения.

“Марьян получил тяжелую травму, у него разрыв приводящей мышцы бедра. На данном этапе мы еще не знаем степень этой травмы, ему предстоит пройти медобследование“, - рассказал главный тренер Карпат Фабри Гонсалес.

В этом сезоне УПЛ Швед провел за Карпаты 19 матчей, забил 11 голов и отдал две голевые передачи.

Напомним, летом украинец присоединится к своему новому клубу - шотландскому Селтику.