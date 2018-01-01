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Швед получил серьезную травму бедра и может больше не сыграть за Карпаты

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Украинский нападающий должен пройти медобследование.
Марьян Швед
Марьян Швед
ФК Карпаты Львов

Форвард львовских Карпат Марьян Швед может пропустить остаток сезона УПЛ из-за серьезного повреждения.

“Марьян получил тяжелую травму, у него разрыв приводящей мышцы бедра. На данном этапе мы еще не знаем степень этой травмы, ему предстоит пройти медобследование“, - рассказал главный тренер Карпат Фабри Гонсалес.

В этом сезоне УПЛ Швед провел за Карпаты 19 матчей, забил 11 голов и отдал две голевые передачи.

Напомним, летом украинец присоединится к своему новому клубу - шотландскому Селтику.

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Теги: футбол, Марьян Швед, Карпаты
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Источник: www.dailyrecord.co.uk

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