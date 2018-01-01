Коноплянка в роли шеф-повара: как футболист приготовил блюдо в рамках нового шоу от ФФУ
Федерация футбола Украины запустила новый проект под названием "Футбольная кухня".
Федерация футбола Украины вместе с шеф-поваром нашей национальной команды Любомиром Тошичем запустила новый видеопроект под названием “Футбольная кухня“.
Читай также: Коноплянка - в заявке Шальке на матч против Манчестер Сити
Участие в новом выпуске проекта принял игрок сборной Украины и немецкого Шальке Евгений Коноплянка, который под руководством Тошича приготовил тыквенный ризотто. Ролик был опубликован на YouTube-канале ФФУ.
Ранее сообщалось, что немецкий Шальке собирается продать Евгения Коноплянку летом и уже установил на него ценник.
Полная версия правил