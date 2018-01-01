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Коноплянка в роли шеф-повара: как футболист приготовил блюдо в рамках нового шоу от ФФУ

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Федерация футбола Украины запустила новый проект под названием "Футбольная кухня".

Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
Getty Images

Федерация футбола Украины вместе с шеф-поваром нашей национальной команды Любомиром Тошичем запустила новый видеопроект под названием “Футбольная кухня“.

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Участие в новом выпуске проекта принял игрок сборной Украины и немецкого Шальке Евгений Коноплянка, который под руководством Тошича приготовил тыквенный ризотто. Ролик был опубликован на YouTube-канале ФФУ.

Ранее сообщалось, что немецкий Шальке собирается продать Евгения Коноплянку летом и уже установил на него ценник.

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Теги: Евгений Коноплянка, ФФУ, сборная Украины по футболу, Любомир Тошич, Федерация футбола Украины, футбол, вне игры, видео, шеф-повар
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