Коноплянка в роли шеф-повара: как футболист приготовил блюдо в рамках нового шоу от ФФУ

Федерация футбола Украины запустила новый проект под названием "Футбольная кухня".

Евгений Коноплянка Getty Images

Федерация футбола Украины вместе с шеф-поваром нашей национальной команды Любомиром Тошичем запустила новый видеопроект под названием “Футбольная кухня“.

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Участие в новом выпуске проекта принял игрок сборной Украины и немецкого Шальке Евгений Коноплянка, который под руководством Тошича приготовил тыквенный ризотто. Ролик был опубликован на YouTube-канале ФФУ.

Ранее сообщалось, что немецкий Шальке собирается продать Евгения Коноплянку летом и уже установил на него ценник.