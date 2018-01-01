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Официально: Луганская Заря объявила о подписании японского футболиста

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Впервые в истории луганского клуба будет играть футболист из Японии.
Ицуки Урата стал игроком Зари
Ицуки Урата стал игроком Зари
ФК Заря

Луганская Заря объявила об очередном трансфере.

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Как сообщает пресс-служба клуба, состав команды пополнил японский полузащитник Ицуки Урата. 22-летний футболист подписал контракт на три года. Урата будет выступать под 97-м игровым номером.

До переезда в Украину хавбек выступал за японский клуб Гираванс Кутакуши, за который сыграл 39 поединков, забил 1 гол и сделал 5 ассистов. Также Урата вызывался и играл за сборные Японии разных возрастов: U-18, U-19 и U-21.

Ранее сообщалось, что луганская Заря подписала бразильского полузащитника Нортона Матеуса.

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Теги: Заря, Заря Луганск, трансфер, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры
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Источник: zarya-lugansk.com

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