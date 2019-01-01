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Стали известны лучший игрок и тренер 21-го тура УПЛ

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Ими стали Виктор Коваленко и Пауло Фонсека.
Виктор Коваленко
Виктор Коваленко
upl.ua

Определились лучший игрок и тренер 21-го тура чемпионата Украины по футболу.

Ими стали полузащитник донецкого Шахтера Виктор Коваленко и наставник "горняков" Пауло Фонсека, сообщает официальный сайт УПЛ.

Всеукраинское объединение тренеров объявило, что португальский специалист заработал максимум очков во всех матчах УПЛ в 2019-м году, а его команда забила восемь голов, при этом не пропустив ни одного мяча.

Отметим, что в 21 туре донецкий Шахтер разгромил львовские Карпаты со счетом 5:0, а Коваленко в этом поединке отметился дублем.

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Теги: футбол, УПЛ, Лига чемпионов, Виктор Коваленко, Пауло Фонсека
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Источник: upl.ua

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