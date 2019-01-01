Стали известны лучший игрок и тренер 21-го тура УПЛ

Ими стали Виктор Коваленко и Пауло Фонсека.

Определились лучший игрок и тренер 21-го тура чемпионата Украины по футболу.

Ими стали полузащитник донецкого Шахтера Виктор Коваленко и наставник "горняков" Пауло Фонсека, сообщает официальный сайт УПЛ.

Всеукраинское объединение тренеров объявило, что португальский специалист заработал максимум очков во всех матчах УПЛ в 2019-м году, а его команда забила восемь голов, при этом не пропустив ни одного мяча.

Отметим, что в 21 туре донецкий Шахтер разгромил львовские Карпаты со счетом 5:0, а Коваленко в этом поединке отметился дублем.