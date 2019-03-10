Гармаш отказался пробить пенальти, который помог бы ему оформить хет-трик

Полузащитник Динамо не стал выполнять 11-метровый удар в матче против киевского Арсенала.

Киевское Динамо в матче 21-го тура чемпионата Украины сыграло со столичным Арсеналом и одержало уверенную победу со счетом 4:0.

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Под занавес первого тайма при счете 3:0 подопечные Александра Хацкевича заработали право на 11-метровый удар. На тот момент полузащитник Динамо Денис Гармаш, игравший на позиции нападающего, уже оформил дубль, но не стал бить пенальти, который мог бы стать его третьим голом.

“У нас есть ребята, которые бьют пенальти. Витя (Цыганков, — прим.) - штатный пенальтист, если он на поле, он пробивает. У Гармаша было 70 минут, чтобы забить еще“, - заявил после матча Хацкевич.

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Однако по словам Виталия Буяльского, Цыганков предложил Гармашу выполнить этот удар, однако Денис сам отказался от этой возможности.

“Цыганков предлагал ему пробить, но он отказался“, - сказал Буяльский в эфире программы ПроФутбол.

Гармаш после матча также отметил, что не просил у Цыганкова пробивать с “точки“.

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