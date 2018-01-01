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Динамо - Арсенал-Киев 4:0 видео голов и обзор матча УПЛ

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Динамо без проблем разобралось с киевским Арсеналом в матче 21-го тура чемпионата Украины.

Динамо - Арсенал-Киев: видео голов
Динамо - Арсенал-Киев: видео голов
ФК Динамо Киев

В рамках 21-го тура чемпионата Украины состоялось столичное дерби - Динамо принимало Арсенал.

"Бело-синим" не составило труда взять три очка, нанеся сокрушительное поражение своему сопернику.

Смотрите видео голов и обзор матча Динамо - Арсенал-Киев:

Динамо - Арсенал-Киев 4:0
Голы: Гармаш, 28, 39, Сидклей, 37, Цыганков, 45+1 (пен.)

Динамо: Бущан - Шабанов, Бурда, Кадар, Миколенко - Шепелев (Андриевский, 46), Буяльский - Цыганков (Смирный, 61), Гармаш, Сидклей - Шапаренко (Алибеков, 73).

Арсенал-Киев: Пидкивка - Жичиков, Сагуткин, Вакулко, Домбровский - Танковский, Стрижак - Мудрик (Липартия, 46), Кадимян (Авагимян, 46), Калитвинцев - Мисси (Ковпак, 77).

Предупреждения: Гармаш, Миколенко - Авагимян, Сагуткин, Стрижак. 

Ранее сообщалось, что донецкий Шахтер также одержал крупную победу в матче 21-го тура. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер - Карпаты.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Арсенал-Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, видео голов, обзор матча
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