Динамо - Арсенал-Киев 4:0 видео голов и обзор матча УПЛ

Динамо без проблем разобралось с киевским Арсеналом в матче 21-го тура чемпионата Украины.

Динамо - Арсенал-Киев: видео голов ФК Динамо Киев В рамках 21-го тура чемпионата Украины состоялось столичное дерби - Динамо принимало Арсенал. "Бело-синим" не составило труда взять три очка, нанеся сокрушительное поражение своему сопернику. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо - Арсенал-Киев: Динамо - Арсенал-Киев 4:0

Голы: Гармаш, 28, 39, Сидклей, 37, Цыганков, 45+1 (пен.)



Динамо: Бущан - Шабанов, Бурда, Кадар, Миколенко - Шепелев (Андриевский, 46), Буяльский - Цыганков (Смирный, 61), Гармаш, Сидклей - Шапаренко (Алибеков, 73).



Арсенал-Киев: Пидкивка - Жичиков, Сагуткин, Вакулко, Домбровский - Танковский, Стрижак - Мудрик (Липартия, 46), Кадимян (Авагимян, 46), Калитвинцев - Мисси (Ковпак, 77).



Предупреждения: Гармаш, Миколенко - Авагимян, Сагуткин, Стрижак. Ранее сообщалось, что донецкий Шахтер также одержал крупную победу в матче 21-го тура. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер - Карпаты.

Горемыкина Екатерина