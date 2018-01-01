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Шахтер - Карпаты 5:0 видео голов и обзор матча

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Шахтер поиздевался над Карпатами, отправив пять мячей в ворота гостей.

Подопечные Пауло Фонсеки добыли разгромную победу в матче против львовян. Смотрите видео голов и обзор матча. 

Шахтер — Карпаты 5:0
Голы: Коваленко, 6, 64, Матвиенко, 35, Майкон, 44, Тайсон, 79.

Шахтер: Пятов — Болбат, Хочолава, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Майкон (Антонио, 69) — Марлос (Соломон, 69), Коваленко (Фернандо, 74), Тайсон — Мораес.

Карпаты: Пеньков — Сандохадзе, Ковтун, Мегремич, Гуцуляк — Мякушко, Йода, Толочко (Варгас, 76), Онгла, Ди Франко — Понде (Дебелко, 71).

Предупреждения: Хочолава, Исмаили — Хонгла, Мякушко, Мехремич.

Удаление: Хонгла, 78 (вторая желтая карточка). 

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Теги: Шахтер, видео голов
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