Шахтер - Карпаты 5:0 видео голов и обзор матча

Шахтер поиздевался над Карпатами, отправив пять мячей в ворота гостей.

Подопечные Пауло Фонсеки добыли разгромную победу в матче против львовян. Смотрите видео голов и обзор матча. Шахтер — Карпаты 5:0

Голы: Коваленко, 6, 64, Матвиенко, 35, Майкон, 44, Тайсон, 79. Шахтер: Пятов — Болбат, Хочолава, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Майкон (Антонио, 69) — Марлос (Соломон, 69), Коваленко (Фернандо, 74), Тайсон — Мораес. Карпаты: Пеньков — Сандохадзе, Ковтун, Мегремич, Гуцуляк — Мякушко, Йода, Толочко (Варгас, 76), Онгла, Ди Франко — Понде (Дебелко, 71). Предупреждения: Хочолава, Исмаили — Хонгла, Мякушко, Мехремич. Удаление: Хонгла, 78 (вторая желтая карточка).

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