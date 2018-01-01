УПЛ: Динамо и Шахтер одержали разгромные победы
Шахтер — Карпаты 5:0
Голы: Коваленко, 6, 64, Матвиенко, 35, Майкон, 44, Тайсон, 79.
Шахтер: Пятов — Болбат, Хочолава, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Майкон (Антонио, 69) — Марлос (Соломон, 69), Коваленко (Фернандо, 74), Тайсон — Мораес.
Карпаты: Пеньков — Сандохадзе, Ковтун, Мегремич, Гуцуляк — Мякушко, Йода, Толочко (Варгас, 76), Онгла, Ди Франко — Понде (Дебелко, 71).
Предупреждения: Хочолава, Исмаили — Хонгла, Мякушко, Мехремич.
Удаление: Хонгла, 78 (вторая желтая карточка).
Динамо — Арсенал-Киев 4:0
Голы: Гармаш, 28, 39, Сидклей, 37, Цыганков, 45+1
Динамо: Бущан — Шабанов, Бурда, Кадар, Миколенко — Шепелев (Андриевский, 46), Буяльский — Цыганков (Смирный, 61), Гармаш, Сидклей — Шапаренко (Алибеков, 73).
Арсенал-Киев: Пидкивка — Жичиков, Сагуткин, Вакулко, Домбровский — Танковский, Стрижак — Мудрик (Липартия, 46), Кадимян (Авагимян, 46), Калитвинцев — Мисси (Ковпак, 77).
Предупреждения: Гармаш, Миколенко — Авагимян, Сагуткин, Стрижак.
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