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УПЛ: Динамо и Шахтер одержали разгромные победы

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Лидеры чемпионата Украины синхронно одержали разгромные победы.
УПЛ: Динамо и Шахтер одержали разгромные победы

Шахтер — Карпаты 5:0
Голы: Коваленко, 6, 64, Матвиенко, 35, Майкон, 44, Тайсон, 79.

Шахтер: Пятов — Болбат, Хочолава, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Майкон (Антонио, 69) — Марлос (Соломон, 69), Коваленко (Фернандо, 74), Тайсон — Мораес.

Карпаты: Пеньков — Сандохадзе, Ковтун, Мегремич, Гуцуляк — Мякушко, Йода, Толочко (Варгас, 76), Онгла, Ди Франко — Понде (Дебелко, 71).

Предупреждения: Хочолава, Исмаили — Хонгла, Мякушко, Мехремич.

Удаление: Хонгла, 78 (вторая желтая карточка).

Динамо — Арсенал-Киев 4:0
Голы: Гармаш, 28, 39, Сидклей, 37, Цыганков, 45+1

Динамо: Бущан — Шабанов, Бурда, Кадар, Миколенко — Шепелев (Андриевский, 46), Буяльский — Цыганков (Смирный, 61), Гармаш, Сидклей — Шапаренко (Алибеков, 73).

Арсенал-Киев: Пидкивка — Жичиков, Сагуткин, Вакулко, Домбровский — Танковский, Стрижак — Мудрик (Липартия, 46), Кадимян (Авагимян, 46), Калитвинцев — Мисси (Ковпак, 77).

Предупреждения: Гармаш, Миколенко — Авагимян, Сагуткин, Стрижак.

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Теги: Динамо Киев, Шахтер
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